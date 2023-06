M. Loudyi préside le Conseil d’Administration de l’Agence de Logements et d’Équipements Militaires

mardi, 27 juin, 2023 à 13:18

Rabat – En exécution des Hautes Instructions Royales, M. Abdeltif Loudyi, Ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de l’Administration de la Défense Nationale, a présidé mardi au siège de cette Administration, la réunion du Conseil d’Administration de l’Agence de Logements et d’Équipements Militaires (ALEM), consacrée à la présentation du bilan d’activités à fin 2022, du plan d’action triennal 2023-2025, ainsi que du projet de budget de 2023.

Dans son allocution d’ouverture, le ministre a mis en exergue les efforts entrepris par l’ALEM en vue de développer et faciliter l’accès à l’habitat aux membres des Forces Armées Royales et au personnel civil de l’Administration de la Défense Nationale, et mis l’accent sur la nécessité de poursuivre les actions de soutien des différents départements ministériels et institutions publiques membres du Conseil d’administration pour l’accompagnement des programmes de l’Agence en exécution des Hautes Instructions Royales, indique l’Administration de la Défense Nationale dans un communiqué.

A cette occasion, les membres du Conseil ont exprimé leur satisfaction quant au nombre important de projets d’investissements engagés entre 2007 et 2022, grâce à la Haute Sollicitude qu’accorde Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste, aux membres des Forces Armées Royales pour améliorer leurs conditions socio-économiques et leur permettre d’accéder à la propriété d’un logement décent.

Concernant le bilan d’activités de l’Agence à fin 2022, les membres du Conseil d’Administration se sont réjouis des actions entreprises par l’ALEM pour la réalisation de projets d’habitat destinés aux logements locatifs de fonction, ainsi qu’à l’accession à la propriété. A ce titre, le programme de logements locatifs de fonction a été marqué par la réalisation de 15.700 unités, dont 98% sont achevées.

S’agissant du programme d’habitat destiné à l’accession à la propriété et à fin 2022, 75.500 militaires ont acquis des logements auprès de l’ALEM, ses filiales, ses partenaires promoteurs immobiliers ou d’autres promoteurs immobiliers, dont 39.500 acquéreurs ont bénéficié de l’aide financière de l’État.

De plus, l’action de l’ALEM a été marquée par la délocalisation de certaines installations militaires, qui a permis de libérer une importante assiette foncière offrant ainsi d’importantes opportunités pour la réalisation de projets d’aménagement urbain dans plusieurs villes du Royaume.

En outre, et dans le cadre de la Haute Sollicitude Royale, dont Il entoure les membres des FAR, Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, a donné Ses Hautes Instructions pour la réalisation, à travers l’ALEM, d’une opération d’envergure nationale consistant à octroyer à titre gracieux des lots de terrains de l’Agence au profit d’une frange des ressortissants de la Fondation Hassan II pour les OSAMAC, qui bénéficie également de l’exonération de frais d’enregistrement et d’immatriculation foncière.

Dans le cadre de son plan d’action triennal 2023-2025, l’Agence prévoit la réalisation d’un programme d’investissement pour un montant global de 3,8 MMDH, financé par des concours de l’État (1,5MMDH) et par des ressources internes (2,3 MMDH). Ce programme permettra de continuer à octroyer l’aide frontale au profit de 6000 bénéficiaires par an, de réaliser l’opération “Chouhada” et d’accélérer le traitement du parc ancien cessible et de l’habitat non réglementaire sur les terrains de l’ALEM.

Au terme de cette réunion, une lettre d’allégeance et de fidélité a été adressée à Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu Le Glorifie à l’occasion de la tenue du Conseil d’Administration de l’ALEM.