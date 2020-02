M. Loudyi reçoit le Chef d’État-Major de l’Armée de terre du Pakistan

jeudi, 20 février, 2020 à 17:43

Rabat – En exécution des Hautes Instructions Royales, M. Abdeltif Loudyi, Ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale, a reçu, jeudi au siège de cette Administration à Rabat, le Général Qamar Javed Bajwa, Chef d’État-Major de l’Armée de terre du Pakistan, qui effectue une visite de travail au Royaume à la tête d’une importante délégation.

Lors de cette entrevue, qui s’est déroulée en présence de l’Ambassadeur de la République Islamique du Pakistan à Rabat, les deux parties ont mis en exergue les relations bilatérales d’amitié et de coopération entre les deux pays, marquées par la confiance, le respect mutuel et la volonté commune de consolider ces liens à l’avenir, indique un communiqué de l’Administration de la Défense Nationale.

Les deux responsables ont passé en revue, à cette occasion, l’état de la coopération bilatérale “défense” et examiné les voies et moyens de la dynamiser, ajoute la même source, notant qu’à ce titre, ils se sont accordés sur l’existence de domaines d’intérêt commun qui pourraient ouvrir des perspectives de coopération dans le cadre du partage d’expériences et d’expertise entre les forces armées respectives.

La coopération militaire bilatérale entre les deux pays est ponctuée par des échanges fréquents de visites de hauts responsables, des visites de lauréats d’instituts de formation et des escales de navires pakistanais aux ports marocains, conclut le communiqué.