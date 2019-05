M. Loudyi reçoit le ministre britannique du Commerce international, M. Liam Fox

vendredi, 31 mai, 2019 à 15:50

Rabat-Sur Hautes Instructions Royales, M. Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale a reçu, vendredi au siège de cette administration, M. Liam Fox, ministre britannique du Commerce international, qui effectue une visite de travail au Royaume.

Selon un communiqué de l’Administration de la Défense Nationale, M. Liam Fox était accompagné, lors de cet entretien, d’une importante délégation comprenant notamment Mme Emma Wade-Smith, Haut-Commissaire chargée du Commerce pour le continent africain et S.E Thomas Reilley, ambassadeur britannique accrédité à Rabat.

Au cours de leurs échanges, les deux responsables se sont félicités des relations d’amitié et de coopération qui lient les deux pays dans de nombreux domaines. Dans ce sillage, ils se sont félicités de l’initiation en 2018 du dialogue stratégique entre les deux Royaumes englobant les dimensions politico-diplomatique, économique, militaire et sécuritaire et culturelle.

Ce dialogue stratégique ouvre des horizons nouveaux pour l’approfondissement des relations historiques entre les deux Royaumes, marquées par les valeurs de l’amitié et du respect mutuel, souligne le communiqué.

S’agissant du domaine militaire, les deux ministres ont échangé les points de vue sur les perspectives de coopération bilatérales. Dans le cadre de leurs entretiens, ils se sont ainsi accordés sur l’existence de perspectives prometteuses de coopération notamment dans le domaine de l’industrie de défense.

M. Loudyi a souligné, à ce titre, l’importance d’intégrer ces perspectives dans une optique mutuellement bénéfique à travers des partenariats pérennes d’investissement et de développement industriel, rapporte le communiqué.

Il est à souligner que la coopération militaire maroco-britannique est structurée et diversifiée. Elle est notamment régie par un Accord-cadre de coopération militaire et technique et se distingue par la tenue régulière des Commissions militaires mixtes et les échanges fréquents de visites de Hauts responsables.