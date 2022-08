M. Miraoui : Le nouveau statut du corps des enseignants-chercheurs bientôt prêt

jeudi, 25 août, 2022 à 18:30

Rabat – Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui a annoncé jeudi que l’élaboration du nouveau statut particulier du corps des enseignants-chercheurs est dans sa phase finale et que le texte, fruit d’un consensus avec le syndicat national de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sera fin prêt dans deux à trois semaines.