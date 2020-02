M. Nasser Bourita préside la clôture du 3ème Forum Maroc-Etats insulaires du Pacifique

vendredi, 28 février, 2020 à 14:37

Laâyoune-Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a présidé, vendredi en début d’après-midi à Laâyoune, la clôture du 3ème Forum Maroc-Etats insulaires du Pacifique qui s’est tenu sous le signe de la consolidation des liens de coopération, de la mise en œuvre des engagements pris dans ce sens, de l’unification des voix et de la promotion de la prospérité partagée.

Ce forum a pris fin par l’adoption de la “Déclaration de Laâyoune” qui établit une feuille de route de la coopération future entre le Maroc et les Etats insulaires du Pacifique et fixe un calendrier des réunions entre les membres de ce regroupement durant les prochaines années.

Le Maroc et les pays insulaires du Pacifique ont en effet retenu quatre axes pour renforcer leur partenariat, en l’occurrence les changements climatiques, la formation, la santé et la sécurité alimentaire.

La réunion de Laâyoune avait pour objectifs de faire le point sur l’état actuel et les perspectives d’avenir des relations entre le Royaume et les Etats insulaires du Pacifique et de mettre en avant les expériences réussies dans les domaines présentant un intérêt stratégique pour les pays de ce groupement.