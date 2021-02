M. Ouaouicha : 36.000 étudiants poursuivent leurs études dans les établissements universitaires de Drâa-Tafilalet

samedi, 27 février, 2021 à 23:33

Zagora – Un total de 36.000 étudiants poursuivent leurs études au sein des établissements universitaires de la région de Drâa-Tafilalet, a indiqué, samedi à Zagora, le ministre délégué à l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, Driss Ouaouicha.

Le réseau universitaire de la région est constitué de deux établissements à Errachidia, relevant de la l’Université Moulay Ismail (Meknès), et d’une faculté à Ouarzazate, relevant de l’Université Ibn Zohr (Agadir), a-t-il ajouté lors de la rencontre régionale de coordination et de suivi des projets stratégiques de la loi-cadre 51.17 relative au système de l’éducation et de la formation au niveau de de Drâa-Tafilalet.