M. Rabbah présente à New Delhi le modèle marocain dans le domaine de l’énergie

vendredi, 13 avril, 2018 à 9:44

New Delhi – Le ministre de l’énergie, des mines et du développement durable, M. Aziz Rabbah a présenté, jeudi à New Delhi, le modèle marocain dans le domaine de l’énergie.