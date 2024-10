M. Sekkouri s’entretient à Rabat avec la ministre palestinienne du travail

mardi, 8 octobre, 2024 à 22:35

Rabat – Le renforcement de la coopération dans les domaines de la formation et de l’emploi a été au centre d’entretiens, mardi à Rabat, entre le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, et la ministre palestinienne du Travail, Enas Attari.

Ces entretiens ont porté sur la mise en œuvre des accords signés entre le Maroc et l’Autorité nationale palestinienne en vue de “faire bénéficier les frères palestiniens de l’expérience marocaine dans les domaines des métiers de l’industrie et de l’emploi”, a indiqué, à cette occasion, M. Sekkouri, dans une déclaration à la presse.

La visite de Mme Attari revêt une “symbolique particulière”, a-t-il dit, ajoutant que les échanges ont abordé un ensemble de programmes liés aux domaines de l’emploi et de la formation professionnelle, compte tenu de l’intérêt que porte la partie palestinienne aux professions à caractère technologique qui ouvrent l’accès aux marchés mondiaux.

Pour sa part, Mme Attari a souligné que ces entretiens ont été l’occasion de discuter des perspectives de coopération entre les deux parties, notamment en termes d’échange d’expertise dans le secteur du travail. Elle a émis le souhait de voir se renforcer davantage la coopération avec le Maroc pout bénéficier de l’expérience du Royaume en matière de création d’emplois.

La ministre palestinienne a visité auparavant l’Institut de formation aux métiers de l’industrie automobile dans la commune Amer Seflia à Kénitra, où elle s’est informée de l’expérience marocaine en matière de formation professionnelle dans ce secteur. Elle a aussi visité la Cité des métiers et des compétences de Tamesna, qu’elle a qualifié de “modèle à suivre” dans le domaine de la formation professionnelle, en termes d’adaptation aux besoins du marché de l’emploi.