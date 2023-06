Madrid: M. Baraka s’entretient avec la ministre espagnole des Transports

lundi, 26 juin, 2023 à 21:35

Madrid – Le ministre de l’Équipement et de l’eau, Nizar Baraka, a tenu, lundi à Madrid, une rencontre avec la ministre espagnole des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain, Raquel Sanchez Jimenez, axée sur l’examen du développement des relations bilatérales dans les domaines de l’équipement et des transports.