La maîtrise relative de la situation épidémiologique favorise la poursuite de la vaccination (ministre)

mardi, 4 mai, 2021 à 21:00

Rabat – La maîtrise relative de la situation épidémiologique au Maroc a favorisé la poursuite de l’opération de vaccination, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.

La maîtrise relative de la situation épidémiologique au Royaume, qui est le résultat des mesures proactives et préventives prises par les pouvoirs publics, notamment l’interdiction du déplacement nocturne pendant le mois de Ramadan, a favorisé la poursuite de l’opération de vaccination, a souligné M. Ait Taleb, en réponse à une question orale sur “la gestion de la campagne nationale de vaccination contre Covid-19”, présentée par le groupe Haraki à la Chambre des conseillers.

Le responsable gouvernemental a indiqué que la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus, saluée par tout le monde, se poursuit avec une fluidité et une gestion exemplaire dans tout le Royaume et ce, grâce à la bonne performance et à l’action proactive du Maroc, conformément aux Hautes Orientations Royales, pour protéger les citoyens et, par conséquent, éviter l’effondrement du système de santé.

Le pari actuel est d’assurer la protection nécessaire aux catégories vulnérables, en particulier, et de contrôler, par la suite, la propagation de l’épidémie, a-t-il dit.

M. Ait Taleb a affirmé que le Royaume devrait réussir, en quelques mois, à préserver la santé des personnes à risque de plus de 55 ans et à atteindre l’objectif le plus important dans le cadre de la stratégie élargie de vaccination, qui consiste à éliminer les cas critiques et les décès, afin de contrôler l’épidémie et d’atteindre ensuite l’immunité collective souhaitée.

Même si la situation épidémiologique est maîtrisée pour l’instant, la vigilance reste de mise en vue d’éviter un rebond épidémique, préserver les acquis réalisés par le Maroc en matière de lutte contre la propagation du virus et de protéger la santé des citoyens.