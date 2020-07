Le Maroc a accompli d’importantes réalisations et réalisé de grands succès sous le règne de SM le Roi (El Otmani)

jeudi, 23 juillet, 2020 à 18:43

Rabat – Le Maroc a accompli, sous le règne de SM le Roi Mohammed VI, d’importantes réalisations et réalisé de grands succès comme en atteste tout le monde, a souligné, jeudi à Rabat, le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, ajoutant que la manière dont le Maroc a su gérer, sous la conduite du Souverain, la pandémie du Coronavirus donne la preuve “des grandes réalisations accomplies par notre pays”.

Intervenant à l’ouverture des travaux du Conseil de gouvernement, M. El Otmani a indiqué que la célébration du 21e anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi au Trône de Ses glorieux ancêtres coïncide cette année avec les dix premiers jours du mois béni de Dou Al Hijja et l’ambiance précédant l’Aïd al-Adha béni, exprimant à cette occasion ses félicitations à SM le Roi, Amir Al Mouminine et à l’ensemble du peuple marocain, ainsi que ses voeux de santé et de bien-être pour le Souverain, a affirmé le ministre délégué chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Driss Ouaouicha, lors d’un point de presse à l’issue de ce conseil.

Le chef du gouvernement a souligné, par ailleurs, qu’en dépit des mesures proactives prises par le Maroc dans les domaines sanitaire, économique et social pour faire face à la pandémie du Covid-19 et pour en atténuer les effets, “le virus est toujours parmi nous, et nous ne sommes pas encore sortis de la pandémie”.

«Bien que notre pays ait évité le pire, il est nécessaire de faire encore preuve de la plus grande prudence et de respecter les mesures préventives dictées par les autorités publiques compétentes, qu’elles soient sanitaires, sécuritaires ou autres, pour protéger le pays et les populations. Les décisions prises par notre pays ayant permis de préserver la sécurité et la santé de l’ensemble des citoyens”, a souligné M. El Otmani.

Il a mis en évidence, dans ce cadre, la décision sage et clairvoyante prise par SM le Roi Mohammed VI portant création d’un fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Coronavirus, “une initiative, a-t-il dit, qui constitue un exemple à suivre et qui a permis d’apporter un appui direct à des millions de citoyens durant la période de confinement sanitaire”.