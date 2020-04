Le Maroc a accompli de grands pas dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail

jeudi, 30 avril, 2020 à 20:25

Rabat – Le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amekraz a affirmé, jeudi, que le Maroc a accompli de grands pas dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

Dans une déclaration à la MAP à l’occasion d’un colloque scientifique à distance, organisé par son département sur les mesures de santé et de sécurité au travail prises par le Maroc pour faire face à la pandémie du Covid-19, M. Amekraz a rappelé que le Maroc a ratifié l’année dernière la convention 187 concernant le cadre promotionnel de la santé et de la sécurité au travail.

Le ministre a souligné que le programme national de santé et de sécurité et la politique nationale de santé et de sécurité ont été approuvés pour la première fois lors de la dernière session du Conseil de la médecine du travail et de la prévention des risques professionnels, ajoutant qu’ils ont été soumis à la présidence du gouvernement, afin d’en faire une politique publique sur la santé et la sécurité dans le milieu professionnel. “L’ambition est de réduire les accidents de travail dans les milieux professionnels”, a-t-il fait observer.

M. Amekraz a souligné, par la même occasion, qu’une loi-cadre relative à la santé et à la sécurité au travail dans les secteurs public et privé a été élaborée, en attente d’approbation, notant qu’il existe un certain nombre d’articles de loi qui visent à protéger les employés et à fournir de bonnes conditions de santé et de sécurité.

Compte tenu de la situation épidémiologique au Maroc et de la volonté d’ouvrir un certain nombre d’entreprises de manière progressive et adaptée à la situation actuelle, et à l’horizon de la levée de l’état d’urgence sanitaire, le ministre a affirmé que cette question impose le strict respect des conditions de santé et de sécurité au travail.

Ce colloque, organisé dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la santé et de la sécurité au travail (le 28 avril de chaque année), vise à souligner le rôle préventif de la santé et de la sécurité au travail face à la pandémie et à fournir des clarifications et des orientations en matière des mesures préventives au sein des locaux et espaces de travail.