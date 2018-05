Le Maroc a adopté depuis les années 60 une politique de l’eau proactive et sage

jeudi, 3 mai, 2018 à 8:41

Koweït City, Le Maroc a adopté, depuis les années 60 du siècle dernier, une politique de l’eau proactive et sage et a oeuvré de manière permanente à insuffler à cette politique un nouvel élan pour l’adapter aux différents développements et mutations, a affirmé mercredi à Koweït City, la secrétaire d’Etat chargée de l’Eau, Charafat Afailal.