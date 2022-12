Le Maroc et la Belgique renouvellent leur volonté de faire avancer la Haute Commission mixte

lundi, 5 décembre, 2022 à 20:48

Rabat – Le Maroc et la Belgique ont renouvelé, lundi, leur volonté de faire avancer la Haute Commission mixte.

Lors d’un entretien par visioconférence entre le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch et le Premier Ministre belge, Alexander De Croo, les deux parties ont également renouvelé leur volonté de faire avancer leurs efforts pour organiser la Haute Commission mixte Maroc-Belgique à Rabat courant 2023, indique un communiqué du département du chef de gouvernement.

Elles se sont, par ailleurs, félicitées de la qualité des relations d’amitié qui lient les deux Familles Royales, et ont souligné l’excellent partenariat entre le Maroc et la Belgique et la solidité de leurs relations bilatérales dans les domaines de la justice et de l’immigration.

Ces entretiens ont également été l’occasion pour les deux parties de mettre l’accent sur l’importance de développer la coopération économique et les échanges entre le Maroc et la Belgique, notamment dans le domaine de l’économie verte, ajoute la même source.

M. Akhannouch a souligné, à cet égard, que le Maroc a pu, grâce à la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, devenir un leader régional dans le domaine des énergies renouvelables, évoquant également le soin que le gouvernement attache à améliorer le climat des investissements, à encourager et à faciliter l’attraction des investissements directs étrangers, qui constituent un levier fondamental pour la relance de l’économie nationale, notamment à travers l’adoption de la Nouvelle Charte des Investissements.

Le Chef du gouvernement a, en outre, salué la position de la Belgique à l’égard de la cause nationale, qui considère que la proposition d’autonomie, présentée par le Maroc en 2007, constitue une base crédible pour une solution acceptable par les parties concernées.

Il a également mis l’accent sur l’importance de poursuivre la coopération autour des questions d’intérêt commun, au niveau multilatéral et au sein des instances internationales.

D’autre part, M. De Croo a salué en début de réunion la prestation remarquable de l’équipe marocaine de football lors des phases finales de la Coupe du monde, en lui souhaitant beaucoup de succès pour la suite de la compétition.