Maroc-BERD: Les perspectives de la coopération financière au centre des discussions entre M. Benchaâboun et Mme Renaud-Basso

lundi, 24 mai, 2021 à 22:34

Rabat – Les perspectives d’évolution de la coopération financière et technique entre le Maroc et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont été au centre des discussions, lundi par visioconférence, entre le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, et la présidente de la Banque, Odile Renaud-Basso.