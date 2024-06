Le Maroc a connu un grand essor depuis l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône (responsable malawite)

mardi, 25 juin, 2024 à 15:17

Le Maroc est actuellement pionnier dans le domaine des partenariats public-privé (PPP) en irrigation et du dessalement de l’eau de mer, a affirmé, mardi à Salé, le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki.