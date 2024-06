Le Maroc disposé à élargir les domaines de sa coopération avec Madagascar (M. Bourita)

vendredi, 14 juin, 2024 à 19:02

Rabat – Le Royaume du Maroc, sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est disposé à élargir et à diversifier les domaines de sa coopération avec la République de Madagascar, en vue de hisser les relations bilatérales à la hauteur des aspirations et du potentiel des deux pays, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita.

Les deux pays travaillent sur une feuille de route pour établir un partenariat dynamique dans les domaines prioritaires pour le Maroc et Madagascar et renforcer leurs relations bilatérales, a souligné M. Bourita lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec la ministre malagasy des Affaires étrangères, Rasata Rafaravavitafika, en visite dans le Royaume.

Cette première visite de la cheffe de la diplomatie malagasy au Maroc représente une opportunité pour établir un plan d’action pour les semaines et mois à venir, afin de mettre en place un partenariat solide et diversifié, a-t-il soutenu, notant que les deux pays travaillent sur une feuille de route permettant de renforcer leurs relations à l’avenir.

A cet égard, il a indiqué que l’ouverture prochaine d’une Ambassade de Madagascar à Rabat constituera un tournant majeur dans la consolidation des relations entre les deux pays, et un mécanisme d’exploration des opportunités de coopération disponibles, relevant qu’il a été convenu de relancer la commission mixte qui se réunira prochainement à Antananarivo, et d’encourager les visites sectorielles entre les ministères concernés, que ce soit dans les domaines des énergies renouvelables, de l’agriculture, des engrais, des transports, du tourisme et de la coopération territoriale, ainsi que de renforcer la formation entre les deux pays, dans le domaine diplomatique ou en matière de formation professionnelle.

Evoquant le 30ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Madagascar, M. Bourita a affirmé qu’il s’agit d’une occasion idoine pour rappeler la solidité des relations bilatérales et définir les moyens de les renforcer, rappelant, dans ce sens, la visite historique effectuée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Madagascar en 2016, qui a constitué une étape phare dans les relations bilatérales.

Après avoir mis en avant la place particulière de Madagascar dans le coeur et la mémoire commune des Marocains, compte tenu de son lien avec la lutte du Trône et du peuple marocains pour l’indépendance, le ministre a indiqué que le Maroc suit avec intérêt l’ensemble des programmes et plans lancés par le président Andry Rajoelina pour renforcer les fondements économiques et de développement de son pays.

S’agissant de la coopération Sud-Sud, M. Bourita a mis en exergue l’importance de la coopération et du partage d’expériences entre les pays africains, soulignant la coordination conjointe entre le Maroc et Madagascar sur les plans régional et international et au niveau des Nations Unies, ainsi qu’en matière des nominations au sein des organisations internationales et des questions inscrites à l’ordre du jour de l’agenda de l’Union africaine.