Maroc-Djibouti: Le Conseil du gouvernement s’informe de l’accord de promotion et de protection réciproques des investissements

jeudi, 6 octobre, 2022 à 15:12

Rabat – Le Conseil du gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est informé sur l’accord de promotion et de protection réciproques des investissements (APPI), signé le 25 juillet dernier à Rabat, entre le Maroc et le Djibouti, et le projet de loi n° 46.22 portant approbation dudit accord.

Présenté par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, cet accord vise à encourager l’investissement bilatéral et à renforcer la communication entre les entreprises privées œuvrant pour le développement durable par la création d’emplois, le transfert de technologie et la facilitation des procédures au profit des investisseurs, conformément aux lois et procédures en vigueur de part et d’autre, a relevé le ministre délégué chargé des relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas lors d’une conférence de presse à l’issue du Conseil.