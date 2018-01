Maroc-Guatemala: Vers le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de l’artisanat

lundi, 15 janvier, 2018 à 17:53

Rabat- Les moyens de renforcer la coopération dans les domaines de l’artisanat et de l’économie sociale ont été au centre d’entretiens, lundi à Rabat, entre la secrétaire d’État chargée de l’Artisanat et de l’Économie sociale, Jamila El Moussali, et l’ambassadeur du Guatemala au Maroc, Jacobo Cuyun Salguero.