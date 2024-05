Maroc-Guinée : vers le développement de la coopération dans le domaine du transport

lundi, 20 mai, 2024 à 16:45

Rabat – Le ministre du Transport et de la logistique, Mohamed Abdeljalil, et le ministre guinéen du Transport, Ousmane Gaoual Diallo, ont réitéré, lundi à Rabat, leur engagement à collaborer étroitement pour renforcer la coopération entre le Maroc et la Guinée dans les secteurs du transport maritime, ferroviaire et aérien.

Lors d’une réunion conjointe, MM. Abdeljalil et Gaoual Diallo ont convenu de la mise en place, dans ce sens, d’une équipe de travail pluridisciplinaire, pour l’élaboration d’un plan d’action visant à mettre en œuvre les conventions signées, et à veiller au déploiement des recommandations de cette rencontre, indique un communiqué du ministère du Transport et de la logistique.

Lors de cette réunion, les deux ministres ont salué la qualité des relations entre le Maroc et la Guinée dans le domaine du transport sous la conduite des dirigeants des deux pays, et ont souligné leur volonté commune de renforcer davantage les liens de coopération bilatérale dans les secteurs du transport et de la logistique.

Dans ce cadre, M. Abdeljalil a affirmé la disposition du Maroc à développer les infrastructures de transport pour la création de richesses, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, concernant l’initiative Atlantique du Royaume, souligne le communiqué.

Cette rencontre a également été l’occasion d’examiner les moyens de bénéficier de l’expérience marocaine dans les secteurs de la marine marchande et du transport ferroviaire, ainsi que le partage d’expertise dans le domaine aérien pour accompagner la Guinée dans la création de sa compagnie aérienne nationale “Air Guinée”, fait savoir la même source.

Lors de cette réunion, M. Gaoual Diallo était accompagné d’une délégation guinéenne de haut niveau qui a tenu, dans le cadre de sa visite au Maroc, une série de réunions avec les responsables du transport aérien et maritime du ministère, de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF), de l’Office National des Aéroports (ONDA), et de la Royal Air Maroc (RAM), pour s’informer de l’expérience marocaine dans ces domaines, conclut le communiqué.