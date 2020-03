Maroc-Hongrie: Pour le renforcement de la coopération en matière de gestion des infrastructures hydrauliques et routières

mardi, 10 mars, 2020 à 12:24

Budapest – Le ministre de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara, a visité lundi plusieurs infrastructures hydrauliques et routières dans des villes hongroises, dans le cadre de sa visite de travail visant à renforcer la coopération bilatérale dans ces domaines.

Le ministre et la délégation l’ayant accompagné, en présence de l’ambassadeur du Maroc en Hongrie, Mme Karima El Kabbaj, s’est rendu dans une usine de traitement des eaux souterraines et de surface dans la ville de Siofok près de la capitale Budapest où il s’est informé des installations et des techniques utilisées dans cette structure.

Lors de cette visite, le ministre a donné un aperçu des potentialités du Maroc dans le domaine de traitement, de stockage et de gestion des ressources hydriques, de même qu’il a examiné avec la partie hongroise les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays et le lancement de davantage de partenariats dans le domaine de la gestion de l’eau.

Le ministre a également visité un projet gouvernemental pilote dans la ville de Zalaegerszeg, à l’ouest du pays, qui porte sur le développement des véhicules automatiques respectueux de l’environnement et le renforcement de la sécurité routière.

M. Amara a souligné dans une déclaration à la MAP que cette visite intervient pour consolider la dynamique des relations bilatérales et contribuer à impulser la coopération économique et technique dans les domaine de la gestion des ressources hydriques et des infrastructures routières.

Il a noté que ces visites de terrain ont permis à la délégation marocaine de s’informer des actions menées par le gouvernement hongrois dans le domaine de la gestion des ressources hydriques qui constitue une priorité nationale, comme c’est le cas au Maroc, qui a mis en place un plan stratégique pour la période 2020-2027 et aussi l’élaboration du Plan national de l’eau pour la période 2020-2050.

Le ministre a, en outre, souligné que cette visite a permis d’échanger les expériences concernant le traitement et le dessalement de l’eau, la lutte contre les inondations et les impacts négatifs des changements climatiques.

Cette visite permettra aussi de présenter les progrès réalisés en matière de mise en oeuvre du programme exécutif du mémorandum d’entente signé entre les deux pays à Budapest en 2016, et d’aborder plusieurs axes relatifs au Plan national de l’eau ainsi que les chantiers lancés au Maroc en matière de gouvernance des ressources hydriques, a poursuivi M. Amara.

Dans le domaine du transport, le ministre a relevé que les deux pays souhaitent développer leur coopération dans le domaine de la sécurité routière particulièrement ce qui a trait aux nouvelles technologies, ainsi que l’élaboration d’un accord bilatéral dans ce domaine et la mise en place d’un comité conjoint pour le suivi de la mise en oeuvre de la convention de transport international entre les deux pays.

Le directeur général d’une société hongroise pilote en matière de gestion et de dessalement de l’eau, Adrian Kish, a noté, de son côté, dans une déclaration similaire, que la Hongrie souhaite développer son partenariat et sa coopération avec le Maroc, surtout en ce qui concerne les nouvelles technologies de gestion durable des ressources hydriques à travers des unités mobiles.

Le Maroc dispose de potentialités importantes dans le domaine industriel, a-t-il dit, estimant que le développement des techniques de traitement des eaux sera bénéfique pour le Maroc, de même que la Hongrie pourra mettre à profit les techniques développées par le Maroc pour la gestion de ses ressources en eau à travers des projets pilotes dans les deux pays.

Outre M. Amara, la délégation marocaine comprend des experts, des directeurs centraux et des directeurs d’agences de bassins hydrauliques ainsi que des responsables de la coopération et de la communication au ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’intérêt que portent les deux pays au renforcement de la coopération sectorielle à travers les échanges bilatéraux continus, qui portent notamment sur la gestion de l’eau, la prévision et la protection contre les inondations et la sécheresse, la lutte contre l’évasement des barrages, la gestion des infrastructures hydrauliques, le transport de marchandises, la sécurité routière, l’innovation et la recherche technologique en matière de transport dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord bilatéral signé le 5 octobre 1990.

Le programme de cette visite, qui intervient à l’invitation du ministre hongrois de l’Intérieur en charge du secteur de l’eau, Chandor Pinter, comporte des entretiens entre M. Amara et des responsables hongrois chargés des secteurs de l’eau et des routes pour examiner le renforcement de la coopération notamment technique régie par le protocole d’accord signé entre les deux pays à Budapest en 2016.

Cette visite connaitra également la tenue de la 2ème réunion du comité mixte maroco-hongrois de coopération dans le domaine de la gestion intégrée des ressources hydriques.