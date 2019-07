Maroc-Jordanie : Signature à Amman d’une convention de coopération et de deux mémorandums d’entente

samedi, 20 juillet, 2019 à 18:01

Amman – Le Maroc et la Jordanie ont signé, samedi à Amman, une convention de coopération dans les domaines militaire et technique, ainsi que deux mémorandums d’entente relatifs à la concertation politique et à la collaboration entre l’Institut diplomatique jordanien et l’Académie marocaine des études diplomatiques.

Les trois textes ont été signés par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita et le ministre jordanien des Affaires étrangères et des expatriés, Aymen al-Safdi.

La signature de la convention de coopération et des deux mémorandums d’entente intervient dans le cadre de la visite de travail qu’effectue M. Bourita au Royaume Hachémite de Jordanie sur invitation de son homologue Aymen al-Safdi.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la tradition de communication et de concertation qui marque les relations entre les deux pays frères, sous la conduite sage de SM le Roi Mohammed VI et Son frère SM le Roi Abdallah II Ibn Al Hussein.