Le Maroc et l’Espagne déterminés à renforcer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme (Déclaration conjointe)

jeudi, 2 février, 2023 à 20:37

Rabat – Le Maroc et l’Espagne ont exprimé, jeudi à Rabat, leur détermination à renforcer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme, soulignant qu’ils continueront à œuvrer conjointement et dans le cadre des Nations Unies au développement des efforts internationaux en matière de lutte contre le terrorisme et son financement.

Dans la Déclaration conjointe publiée à l’issue des travaux de la 12ème session de la Réunion de Haut Niveau Maroc-Espagne, tenue sous la présidence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch et du Président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez, les deux pays ont mis en exergue leur engagement particulier dans la lutte contre le terrorisme international, ce qui est capital pour la sécurité et la stabilité de la région euro-méditerranéenne et sur le plan global.

Dans ce sens, le Maroc et l’Espagne, qui se sont félicités des résultats obtenus dans la lutte contre le terrorisme, expriment leur plus profonde condamnation des actes terroristes, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de leurs territoires, ainsi que de toute forme de violence qui menace les droits et les libertés des citoyens.

Les deux parties ont aussi renouvelé leur engagement en faveur de la paix et de la stabilité, du développement durable et des droits humains, notamment dans le cadre des Nations Unies.