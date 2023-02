Le Maroc et l’Espagne, qui ont en commun un héritage culturel singulier, appelés à développer un nouveau “maillage humain” (Déclaration conjointe)

jeudi, 2 février, 2023 à 20:40

Rabat – Le Maroc et l’Espagne, qui ont en commun un héritage culturel et humain singulier, sont appelés à développer un nouveau “maillage humain” dans l’objectif d’atteindre un partenariat inclusif qui soit au service de tous, notamment à travers les jumelages de villes, les partenariats entre Universités, la mobilité des étudiants, les actions communes d’acteurs associatifs et la création de comités d’étude et d’instituts de recherche, indique la Déclaration conjointe publiée à l’issue de la 12ème session de la Réunion de Haut Niveau Maroc-Espagne, qui a clos ses travaux jeudi à Rabat.

La Déclaration souligne aussi que les communautés de ressortissants résidant respectivement dans les deux pays contribuent à la compréhension mutuelle des sociétés.

Conscients du rôle primordial de l’enseignement, de la culture et des sports dans le rapprochement entre les nations, l’Espagne et le Maroc s’accordent ainsi à placer leurs échanges dans ces matières au centre de leurs relations de coopération.

Dans le domaine de l’enseignement, les deux parties s’engagent à promouvoir l’échange de documentation relative aux programmes scolaires en vigueur, afin de faciliter l’homologation et la reconnaissance de l’enseignement et des diplômes délivrés aux élèves, ajoute la Déclaration conjointe, notant que les deux pays renforceront leur collaboration pour la promotion de la mobilité des étudiants.

Dans ce sens, la partie espagnole étudiera les mesures pour la simplification des procédures administratives pour les étudiants marocains en Espagne, alors que les deux parties prendront les mesures nécessaires pour inciter les universités espagnoles publiques et privées à ouvrir des antennes au Maroc, dont l’offre universitaire est aujourd’hui fortement orientée vers l’internationalisation, et dont les Universités accueillent plus de 20.000 étudiants africains bénéficiant de plus de 11.000 bourses d’études.

Dans ce sillage, les deux parties se félicitent de la signature du MoU concernant la coopération universitaire et aussi les discussions en cours pour faciliter l’accès mutuel des nouveaux étudiants universitaires de chacune des parties signataires.

Elles s’engagent aussi à promouvoir leur coopération dans le domaine sportif, et particulièrement dans les domaines du sport de proximité, de l’intégration à travers le sport, et du sport de haut niveau.

Par ailleurs, les deux parties se félicitent de l’excellence de leur collaboration dans la mise en œuvre du Programme d’Enseignement de la Langue Arabe et de la Culture Marocaine en Espagne et s’engagent à le renforcer en le dotant de moyens humains et matériels nécessaires.

Dans ce sens, poursuit la Déclaration conjointe, les deux parties s’accordent sur la nécessité de l’adoption d’un Accord portant exclusivement sur ce programme, qui servira de base pour son perfectionnement et en garantira la pérennité.

Satisfaites des échanges qui ont eu lieu depuis la dernière Réunion de Haut Niveau en matière de coopération culturelle, les deux parties ont appelé à la tenue de la 7ème session de la Commission Mixte culturelle et éducative, instaurée en vertu de l’Accord Culturel entre les gouvernements des deux pays, signé à Rabat le 14 octobre 1980 et qui ne s’est pas réunie depuis 2003.

Les deux pays, qui constatent, par ailleurs, le dynamisme de la langue espagnole au Maroc, s’engagent à renforcer l’apprentissage de cette langue dans les écoles, collèges et lycées marocains, et appellent à l’élaboration d’un plan d’action conjoint pour accompagner activement la mise en place des sections bilingues au sein du système éducatif marocain dans tous ses niveaux primaire, secondaire et supérieur, en application du MoU signé à cet effet, ainsi que d’un programme de formation en langue espagnole, en tant que langue d’enseignement, en faveur des enseignants marocains.

Les deux parties se sont, en outre, accordées pour accroître la coopération dans les domaines des médias et de la communication institutionnelle, grâce notamment à l’élaboration d’un mémorandum d’entente.

Elles ont aussi convenu d’entamer la mise à jour de l’accord de coproduction cinématographique signé en 1998, et d’élaborer un accord de coproduction audiovisuelle qui traduirait les attentes des deux parties.

Elles expriment également leur intérêt à coopérer pour assurer la protection des droits d’auteur et des droits connexes dans tous les domaines en mettant en contact leurs organismes compétents respectifs et en échangeant des expériences et des informations, notamment sur l’impact des nouvelles technologies, précise la Déclaration conjointe, ajoutant que la partie marocaine a exprimé l’intérêt de conclure un accord de représentation réciproque entre le Bureau Marocain du Droit d’Auteur et son homologue espagnol.

Les deux pays ont aussi salué l’organisation par le Royaume du Maroc, en novembre 2022 à Fès, du 9ème Forum Mondial de l’Alliance des Civilisations des Nations Unies, qui a été un moment fort pour mettre en exergue l’universalité de ses valeurs.