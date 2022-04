Le Maroc et l’Espagne entament la construction d’une nouvelle étape dans leur relation bilatérale (Déclaration conjointe)

jeudi, 7 avril, 2022 à 22:16

Rabat- Le Maroc et l’Espagne, conscients de l’ampleur et de l’importance stratégique des liens qui les unissent et des aspirations légitimes des deux peuples à la paix, à la sécurité et à la prospérité, entament aujourd’hui la construction d’une nouvelle étape dans leur relation bilatérale.

“Basée sur les principes de transparence, de dialogue permanent, de respect mutuel, de respect et de mise en œuvre des engagements et des accords signés par les deux parties, cette nouvelle étape répond à l’appel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à +inaugurer une étape inédite dans les relations entre les deux pays+, et de Sa Majesté le Roi Felipe VI à +marcher ensemble pour matérialiser cette nouvelle relation+”, lit-on dans la Déclaration conjointe adoptée au terme des discussions approfondies entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président du Gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, qui effectue une visite officielle au Maroc à l’invitation du Souverain.

Elle correspond, également, à la volonté du Président du Gouvernement espagnol, S.E. Pedro Sánchez de “construire une relation sur des fondements plus solides”, précise la Déclaration conjointe, ajoutant que “Dans cet esprit, les deux pays entendent établir une feuille de route durable et ambitieuse”.

La visite, au Maroc, du Président du Gouvernement espagnol constitue un moment important pour consolider cette feuille de route et définir les priorités de la prochaine Réunion de Haut Niveau (RHN) devant se tenir avant la fin de l’année en cours, indique-t-on.

Selon la Déclaration conjointe, la lettre adressée par le Président du Gouvernement espagnol, S.E. Pedro Sánchez, à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 14 mars 2022 ainsi que l’entretien téléphonique entre le Souverain et le Président du Gouvernement espagnol, le 31 mars, ont ouvert une nouvelle page dans les relations entre le Royaume du Maroc et le Royaume d’Espagne.