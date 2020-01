Le Maroc et l’Espagne œuvrent à faire de leur relation un modèle de partenariat entre deux pays voisins

samedi, 25 janvier, 2020 à 0:02

Rabat-Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a affirmé, vendredi à Rabat, que les relations entre le Maroc et l’Espagne reposent sur la confiance mutuelle et des liens humains, ajoutant que les deux pays œuvrent à faire de ses relations un modèle de partenariat entre deux pays voisins.

Intervenant lors d’une conférence de presse conjointe tenue après ses entretiens avec la ministre espagnole des Affaires étrangères, de l’UE et de la Coopération, Arancha González Laya, qui effectue sa première visite au Maroc depuis sa nomination à la tête de la diplomatie espagnole, M. Bourita a noté que l’Espagne est, depuis 2012, le premier partenaire commercial du Maroc qui, de son côté, se dresse en deuxième partenaire de l’Espagne hors de l’Union européenne après les États-Unis.

A cette occasion, M. Bourita a souligné la fluidité de la coopération entre les services de sécurité des deux pays dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale et l’immigration illégale, notant que cette coopération a permis de démanteler de nombreux réseaux terroristes et mafieux, de mettre en échec plusieurs tentatives d’actes criminels et de préserver la sécurité des deux pays, ainsi que la sécurité et la stabilité de la région.

Le ministre a relevé que le Maroc se félicite de la coopération ente les services de sécurité des deux pays, qui “veillent de manière sérieuse et dans un esprit de coordination et de coopération à lutter contre le terrorisme, l’extrémisme, le crime organisé et la traite des êtres humains”.

Par ailleurs, M. Bourita a affirmé que le Royaume accorde une importance particulière à la coopération culturelle avec l’Espagne, rappelant que les marocains constituent la première communauté étrangère en Espagne, alors que près de 30.000 étudiants marocains poursuivant leurs études dans ce pays.

Évoquant la visite effectuée l’année dernière au Maroc par le Roi d’Espagne SM Felipe VI, au cours de laquelle a été signé un accord de partenariat stratégique constituant une feuille de route pour le développement des relations entre les deux pays à l’avenir, le ministre a rappelé que ce document prévoit l’établissement d’un Conseil de partenariat stratégique et identifie les actions de promotion des investissements espagnols au Maroc et de la coopération bilatérale, outre des mesures pour une coopération culturelle exemplaire pour améliorer la perception mutuelle des deux pays.

M. Bourita a également salué le rôle de l’Espagne dans le renforcement des relations entre l’Union européenne et le Maroc, et la défense du partenariat unissant les deux parties.

Et le ministre de conclure que les relations entre les deux Royaumes sont “excellentes, voire même uniques, fondées sur des bases solides, des liens particuliers, une confiance renouvelée et une solidarité permanente”.