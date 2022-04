Le Maroc et l’Espagne s’acheminent à pas sûrs vers la mise en œuvre de leur déclaration conjointe (M. Baitas)

jeudi, 28 avril, 2022 à 20:46

Sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc s’est engagé, au cours des deux dernières décennies, dans des réformes structurelles en vue de réussir sa transition économique, sociale et écologique, a affirmé, jeudi à New York, la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri.