Le Maroc et l’Espagne satisfaits de la nouvelle dynamique de leurs relations bilatérales

jeudi, 2 février, 2023 à 20:43

Rabat – Le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch et le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez, ont exprimé, jeudi à Rabat, leur satisfaction de la nouvelle dynamique que connaissent les relations entre le Maroc et l’Espagne.

S’exprimant lors d’un point de presse conjoint à l’issue des travaux de la 12-ème session de la Réunion de Haut Niveau (RHN) Maroc-Espagne qu’ils ont coprésidés, MM. Akhannouch et Sanchez ont souligné que les accords conclus, portant sur plusieurs domaines, reflètent cette dynamique.renouvelée, entamée en avril dernier suite à la visite effectuée par le président du gouvernement espagnol au Maroc à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI.

A cet égard, M. Akhannouch a affirmé que cette rencontre de Haut niveau reflète les relations historiques et les liens d’amitié, ainsi que le partenariat stratégique bilatéral, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI et de SM le Roi Felipe VI.

Il a fait part de sa grande satisfaction quant à la dynamique renouvelée que connaissent les relations bilatérales et à l’engagement fort des deux Royaumes pour les hisser à des paliers supérieurs, se félicitant de l’importance de la délégation espagnole ayant pris part à cette session.

Le thème choisi pour cette session à savoir « un partenariat privilégié, résolument orienté vers l’avenir », illustre la volonté commune de consacrer un dialogue transparent permanent, basé sur la confiance et l’estime mutuelle dans le traitement de l’ensemble des questions d’intérêt commun, a-t-il dit.

Il a aussi exprimé sa satisfaction quant à la position de l’Espagne à propos de la première cause nationale, qui soutient le plan d’autonomie dans le Sahara marocain, présenté par le Royaume en 2007 et le considère comme étant la base la plus sérieuse, la plus réaliste et la plus crédible pour le règlement de ce conflit artificiel, mettant en outre l’accent sur la détermination des deux pays à renforcer leur partenariat stratégique.

Et de conclure que l’entretien téléphonique entre le Souverain et le président du gouvernement espagnol ouvre de larges perspectives aux relations entre les deux Royaumes.

Pour sa part, M. Sanchez a relevé que cette session exceptionnelle marque une étape importante pour les deux pays et jette les bases d’une relation inscrite dans la durée.

Cette session, la première depuis huit ans, a été couronnée par la signature d’un nombre sans précédent d’accords, outre la consolidation d’un un nouveau partenariat économique avancé, s’est-il félicité.

Exprimant l’intérêt porté par l’Espagne à l’investissement dans des secteurs stratégiques tels que l’agroalimentaire, le tourisme et les chemins de fer au Maroc, il a salué le renforcement de la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur.