Le Maroc et l’Espagne s’engagent à consolider leur coopération énergétique

mardi, 9 juin, 2020 à 19:54

Rabat – Le ministre de l’Énergie, des mines et de l’environnement, Aziz Rabbah a eu des entretiens lundi avec la vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre de la Transition écologique et du défi démographique, Teresa Ribera Rodriguez, portant sur les moyens de consolider la coopération bilatérale dans le domaine énergétique.

Lors de cette entrevue tenue en visioconférence, les deux ministres ont salué l’excellence des relations de coopération bilatérale entre le Maroc et l’Espagne, s’inscrivant dans une vision d’intégration régionale qui place le Royaume et la Péninsule ibérique comme deux points de connexion entre l’Europe et l’Afrique, indique mardi un communiqué du ministère de l’Énergie, des mines et de l’environnement.

Ils ont également discuté des opportunités de coopération dans le domaine de l’énergie à la lumière des mutations que connait ce secteur à l’échelle mondiale, notamment en matière de transition énergétique, et de l’utilisation accrue des énergies propres et renouvelables et l’ouverture des marchés énergétiques.

À ce sujet, les deux parties ont soulevé plusieurs questions d’intérêt commun, telles que la planification du système électrique, l’interconnexion électrique entre les deux pays et le partenariat dans le domaine du gaz naturel, ainsi que la concrétisation de la Déclaration conjointe de la feuille de route sur le commerce d’électricité à base d’énergies renouvelables “Sustainable Electricity Trade Roadmap-SET Roadmap”, signée entre le Maroc, l’Espagne, le Portugal, la France et l’Allemagne, en marge de la 22ème Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 22), tenue à Marrakech en novembre 2016.

S’agissant de l’interconnexion électrique, les deux ministres ont convenu d’activer la mise en œuvre du mémorandum d’entente relatif au développement d’une troisième Interconnexion électrique Maroc–Espagne, signé lors de la rencontre au Maroc de SM le Roi Mohammed VI avec le Roi d’Espagne Philippe VI en février 2019.

Ils ont également appelé à la reprise des activités du groupe de travail, constitué de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et de l’entreprise espagnole “Red Electrica”, relatif au développement de la deuxième ligne du raccordement électrique maroco-espagnol.

Concernant la feuille de route sur le commerce d’électricité, les deux responsables ont souligné la nécessité d’intensifier les consultations entre les experts des deux pays afin d’accélérer les actions d’intégration des marchés électriques d’origine renouvelable à court, moyen et long termes, des pays signataires de la déclaration conjointe, en présence de la Commission européenne, notamment à travers la finalisation et la signature, dans les prochaines semaines, du mémorandum d’entente définissant les règles et procédures nécessaires à la conclusion des contrats bilatéraux entre producteurs et industriels- Gross border Green Corporate PPAs (BGCPPAs) et la mise en place des mécanismes de pilotage et de suivi de ladite déclaration conjointe, tel que prévu par la déclaration de Bruxelles signée en décembre 2018 par les cinq pays.

Par ailleurs, les deux parties ont évoqué l’importance des actions de coopération à caractère multilatéral et tripartite en appelant ainsi les institutions des deux pays à œuvrer de concert pour la concrétisation des initiatives prises à l’échelle régionale et continentale telles le Green Deal européen et la coalition lancée conjointement par le Maroc et l’Éthiopie pour l’accès à l’énergie durable.

Au terme de cette rencontre, M. Rabbah et Mme Ribera Rodriguez ont convenu de poursuivre leurs échanges et concertations à travers la tenue de réunions périodiques (virtuelles ou en présentiel) permettant d’établir un agenda de travail pour la réalisation des projets d’intérêt commun et de renforcer davantage la coopération bilatérale dans le domaine de l’énergie.

Cette réunion, tenue en présence de Mme Sara Aagesen Muñoz, secrétaire d’État Espagnole à l’Énergie, a vu la participation de la directrice générale de l’Office national des hydrocarbures et des mines, Amina Benkhadra, du directeur général de l’ONEE, Abderrahim El Hafidi et du président directeur général de l’Agence marocaine de l’énergie solaire (MASEN), Mustapha Bakkoury.