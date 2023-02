Le Maroc et l’Espagne s’engagent à promouvoir les échanges commerciaux et les investissements dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant (Déclaration conjointe)

jeudi, 2 février, 2023 à 20:48

Rabat – Le Maroc et l’Espagne ont exprimé, jeudi à Rabat, leur engagement à promouvoir les échanges commerciaux et les investissements pour mettre en œuvre des projets communs dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant, indique la Déclaration conjointe publiée à l’issue de la XIIème Réunion de Haut Niveau (RHN) Maroc-Espagne, tenue sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et du Président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.

“Les deux pays s’engagent à la promotion des échanges commerciaux et des investissements, pour la mise en œuvre de projets de développement communs dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant, profitant de la nouvelle Charte de l’Investissement que le Maroc vient de promulguer, adaptée aux transformations institutionnelles, économiques, sociales et politiques, et visant à faire du Royaume une destination internationale des investissements, en offrant de réelles opportunités dans des secteurs stratégiques”, indique cette déclaration.

Le Maroc et l’Espagne notent avec appréciation l’évolution remarquable de leur partenariat économique, qui a insufflé une nouvelle dynamique aux échanges commerciaux, poursuit la même source, indiquant qu’il est convenu de renouveler le Protocole Financier existant en doublant les ressources disponibles pour atteindre 800 millions d’euros.

Les instruments financiers remboursables et non remboursables seront utilisés pour soutenir des projets d’intérêt prioritaire à développer par le gouvernement du Maroc, notamment dans les infrastructures, les énergies renouvelables, l’eau et l’assainissement, les équipements d’éducation et de santé et les secteurs productifs.

Les deux pays ont aussi souligné l’importance d’une coopération dans les projets menés pour une décarbonisation de l’économie, qui offrent un grand potentiel pour les investisseurs.

Ils se sont également accordés sur le besoin de développer davantage la connectivité et faciliter la mobilité entre les deux pays, se félicitant de leur excellente collaboration dans le domaine de l’eau et réaffirmant leur intérêt à la renforcer davantage, notamment en matière de dessalement, de gestion intégrée des ressources en eau et de réutilisation des eaux usées.

Conscients de la nécessité de répondre à l’urgence climatique actuelle et aux impacts désastreux de l’été 2022, les deux pays réitèrent leur engagement envers l’Accord de Paris. Ils reconnaissent l’importance de favoriser la collaboration en matière de solutions pour l’adaptation au changement climatique et de promouvoir des mesures efficaces de prévention, d’anticipation et d’adaptation pour accroître la résilience à la sécheresse.

Ils s’appuieront sur les espaces déjà créés avec l’Alliance internationale pour la résilience face à la sécheresse pour accélérer une réponse mondiale plus coordonnée et collaborative et l’initiative SOFF de l’Organisation météorologique mondiale pour mettre en place des systèmes d’alerte précoce.

L’Espagne et le Maroc s’engagent à approfondir la coopération dans le domaine de la protection civile, qui porte un grand potentiel pour la mise en œuvre des actions communes, notamment dans la prévention des risques, la formation des ressources humaines et l’échange de connaissances et d’expériences.

En outre, compte tenu des enseignements tirés de la pandémie du COVID-19, les deux pays s’engagent à mettre en œuvre une gestion moderne des contrôles aux frontières. Ils réitèrent leur engagement pour continuer à avancer de façon ordonnée de la pleine normalisation de la circulation des personnes et des marchandises, y compris des dispositifs appropriés de contrôle douanier et des personnes au niveau terrestre et maritime.

Tenant compte des conclusions du test pilote du 27 janvier dernier, les deux parties poursuivront cette série de tests sur le calendrier accordé pour dépasser les contraintes éventuelles.

Aussi, elles se sont engagées à continuer à progresser dans l’échange d’expériences et de meilleures pratiques en matière des politiques de sécurité routière et à organiser une réunion annuelle sur la sécurité routière, en alternance dans chaque pays.

Le Maroc et l’Espagne sont convenus d’approfondir la coopération dans l’agriculture en formalisant la collaboration technique dans différents domaines dont l’échange en matière d’enseignement, de formation professionnelle et de conseils agricoles, de promotion de l’investissement agricole, de partage d’expériences en matière de sécurité sanitaire et phytosanitaire, de recherche dans l’économie de l’eau, de l’élargissement de la coopération décentralisée, du développement de la coopération triangulaire Maroc-Espagne en faveur des pays africains, entre autres.

De même, les deux pays ont reconnu la nécessité de continuer à promouvoir les initiatives bi et multilatérales dans la science et l’innovation.

Ils ont, par ailleurs, enregistré avec satisfaction la signature d’un MoU dans le tourisme, ont pris note du bilan positif de la coopération touristique qui s’inscrit dans le cadre du suivi de la mise œuvre des recommandations de la RHN Maroc-Espagne, et ont convenu de capitaliser sur les acquis réalisés et poursuive cette dynamique de développement.

En outre, les deux parties s’accordent à poursuivre la coopération au développement en renouvelant les secteurs et diversifiant les instruments de la coopération espagnole, dans le cadre du Nouveau Modèle de Développement du Maroc.