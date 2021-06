Maroc-Liberia: Signature d’une feuille de route et d’un accord de coopération

jeudi, 24 juin, 2021 à 17:34

Rabat – Le Royaume du Maroc et la République du Liberia ont signé, jeudi à Rabat, une feuille de route de coopération pour la période 2021-2023 et un accord de coopération sur l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures.

Ces accords ont été signés par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et son homologue libérien, M. Dee-Maxwell Saah Kemayah.

La feuille de route définit le cadre de coopération multisectorielle entre les deux pays amis et marque leur ambition de renforcer leurs relations bilatérales, en se basant sur le respect mutuel et en développant un partenariat solide et une solidarité agissante.

Quant à l’accord, il vise à établir le cadre général de la coopération entre le Maroc et le Liberia dans le domaine des hydrocarbures.

Il régit, en outre, les activités d’exploration et d’exploitation communes sur le territoire des deux pays ainsi que l’échange d’expériences et le renforcement des capacités dans ce domaine.