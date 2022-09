Maroc-Mali: signature d’un accord pour la formation de 300 Imams, Morchidines et Morchidates

jeudi, 22 septembre, 2022 à 15:48

Rabat – Le ministre des Habous et des Affaires islamiques Ahmed Toufiq et le ministre malien des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes Mahamadou Koné ont signé, jeudi à Rabat, un protocole d’accord relatif à la formation des Imams, Morchidines et Morchidates.