Le Maroc un “modèle de réussite” au niveau régional grâce à l’efficacité de ses politiques structurelles (ministre danois des AE)

mercredi, 30 juin, 2021 à 22:39

Rabat – Le ministre danois des Affaires étrangères, Jeppe Kofod, a salué, mercredi à Rabat, l’efficacité des politiques structurelles adoptées par le Maroc, lesquelles ont fait du Royaume un “modèle de réussite” dans la région.

M. Kofod, qui s’exprimait lors d’une rencontre avec le Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a souligné que ces politiques “ont fait du Maroc un modèle de réussite dans la région aux niveaux politique, économique et social, ainsi que dans le domaine de la préservation de l’environnement”.

Cité dans un communiqué du Département du chef du gouvernement, le diplomate danois a également mis en avant la forte implication du Maroc dans le développement des énergies renouvelables et la promotion du développement durable, autant de dossiers qui offrent de larges perspectives de coopération.

Le ministre danois, qui effectue une visite de travail au Maroc dans le cadre du renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les deux Royaumes, a exprimé la disposition de son pays à accompagner et coopérer avec le Maroc dans le cadre de programmes tripartites au profit de l’Afrique.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont salué la qualité des relations d’amitié maroco-danoises et le rapprochement des points de vue sur un ensemble de questions internationales d’intérêt commun, telles que la lutte contre le changement climatique, le soutien au développement durable, la diffusion de la culture de coexistence, de tolérance et de coopération entre les peuples, outre la lutte contre toutes les formes d’extrémisme, de crime organisé et de terrorisme.

Les deux responsables ont également exprimé leur aspiration à hisser la coopération économique et les échanges commerciaux entre les deux pays au niveau de leurs bonnes relations politiques, selon le communiqué.

Dans ce cadre, ils ont passé en revue les moyens d’encourager les investissements, de renforcer les partenariats entre les opérateurs économiques respectifs et d’élargir la coopération bilatérale pour englober de nouveaux domaines prometteurs.

Les entretiens ont également porté sur le dossier de la coopération tripartite au profit des pays africains amis, ajoute la même source, notant que M. El Otmani a passé en revue l’expérience marocaine pionnière dans ce domaine et les efforts entrepris par le Royaume dans le cadre de la politique africaine de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, afin de soutenir et d’accompagner le développement économique et social dans le Continent, à travers des investissements d’envergure dans les secteurs économiques les plus importants, et des programmes de renforcement des compétences et de transfert des expertises.

Il s’agit également, poursuit le communiqué, de renforcer la bonne gouvernance, d’optimiser le niveau de l’encadrement religieux et de promouvoir les valeurs islamiques de tolérance et de coexistence.

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Danemark au Maroc et des membres de la délégation accompagnant le ministre danois des Affaires étrangères, a également abordé un ensemble de questions d’intérêt commun, notamment l’approche adoptée par les deux pays pour faire face à la pandémie de Covid-19 et pour limiter ses répercussions, relève le communiqué, ajoutant que M. Kofod a salué à cet égard la gestion réussie du Royaume de cette pandémie.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a rappelé les mesures anticipatives prises par le Maroc grâce aux Hautes orientations Royales, qui ont permis, dans le cadre d’une mobilisation interne globale, de maîtriser la propagation de l’épidémie, de réduire ses répercussions économiques et sociales, d’accompagner les secteurs économiques, de soutenir les entreprises et les souches sociales affectées par la pandémie, et de lancer une large campagne nationale de vaccination qui a bénéficié jusqu’à présent à près de 10 millions de citoyens et citoyennes.

Il s’agit également de poursuivre le lancement de la mise en œuvre des réformes majeures, d’un plan ambitieux de relance économique, en plus du chantier de la généralisation de la protection sociale, conclut le communiqué.