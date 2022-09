Maroc-ONU: Ferme engagement pour faire du Forum de l’Alliance des civilisations un succès

vendredi, 23 septembre, 2022 à 11:08

New York – Le Maroc et les Nations Unies s’engagent à faire du 9è Forum mondial de l’Alliance des civilisations des Nations Unies, prévu à Fès les 22 et 23 novembre prochain, un succès à la hauteur des enjeux auxquels le monde est confronté.

Ce Forum mondial est important eu égard au contexte mondial actuel, au travail qui a été accompli au cours de ces dernières années, outre les conclusions devant sanctionner les travaux de ce rendez-vous international, a déclaré à la presse le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue de ses entretiens avec le Haut représentant pour l’Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAOC), Miguel Angel Moratinos.

“Conformément aux Hautes instructions royales, nous allons accélérer le travail préparatoire en coordination avec l’ONU pour que ce rendez-vous soit réussi et apporte la valeur ajoutée attendue par le Secrétaire général (de l’ONU) et la communauté internationale”, a indiqué le ministre.

Il a, en outre, relevé que l’Alliance des civilisations des Nations Unies se veut une plateforme à même de favoriser une meilleure entente entre les Etats membres de l’Organisation internationale autour de valeurs et principes qui sont “importants et nécessaires” pour faire face aux multiples défis du monde d’aujourd’hui.

“C’est à partir de ce constat que SM le Roi a bien voulu donner Son accord pour que le Maroc abrite la réunion de l’Alliance à Fès en novembre prochain”, a précisé M. Bourita.

Pour sa part, M. Moratinos a tenu à saluer “la vision, l’engagement et le soutien” de SM le Roi Mohammed VI, suite à l’annonce de la tenue au Maroc de la prochaine édition de ce Forum mondial.

SM le Roi a “démontré comment le Maroc promeut les valeurs d’entente, de fraternité, d’écoute et de dialogue”, a-t-il souligné, notant que la ville de Fès compte une longue histoire d’entente et de coexistence.

Le Haut représentant de l’UNAOC a indiqué que la capitale spirituelle du Maroc transmettra un “message de paix, d’entente et de compréhension mutuelle”, dans un contexte géopolitique complexe.

“Nous sommes extrêmement reconnaissants pour l’appui et le soutien du Royaume du Maroc, un pays modèle,” a-t-il ajouté.

L’annonce de la tenue du 9è Forum mondial des alliances a été faite en marge de la 77è session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

L’Alliance des civilisations de l’ONU est une organisation qui œuvre pour une action internationale contre le fondamentalisme à travers la coopération et le dialogue interculturel et interreligieux.