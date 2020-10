Le Maroc, un partenaire central pour l’Italie (Chef de la diplomatie italienne)

jeudi, 8 octobre, 2020 à 0:06

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont mis en échec, en coordination avec leurs homologues au port Tanger Med et sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, une opération de trafic international de drogue à bord d’un camion de transport international de marchandises et ont procédé à la saisie de 11 tonnes et 440 kg de chira.