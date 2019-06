La réforme de l’administration, noyau principal de la promotion des conditions économiques et sociales

mercredi, 19 juin, 2019 à 23:45

Rabat- Le ministre délégué chargé de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique, Mohammed Benabdelkader, a afirmé, mercredi à Rabat, que la réforme de l’administration et le développement de sa prestation constituent le noyau de l’amélioration des situations économiques et sociales et d’interaction avec les attentes du citoyen et de l’entreprise.