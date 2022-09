Maroc-Portugal: Examen des moyens de renforcer la coopération en matière d’emploi

mardi, 27 septembre, 2022 à 19:18

Lisbonne – Les moyens de renforcer la coopération en matière d’emploi ont été au centre d’un entretien, mardi à Lisbonne, entre le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, et la ministre portugaise du Travail, de la Solidarité et de la Protection sociale, Ana Mendes Godinho.