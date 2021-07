Le Maroc, “pourvoyeur” de sécurité et de stabilité en Afrique (Joey Hood)

mercredi, 28 juillet, 2021 à 18:15

Rabat – Le Maroc est un “pourvoyeur” de sécurité et de stabilité dans le continent africain, a souligné, mercredi à Rabat, le secrétaire d’État adjoint américain par intérim pour le Proche-Orient, Joey Hood.

“Nous saluons le soutien continu et précieux du Maroc dans nombre de questions d’intérêt commun comme le processus de paix au Moyen-Orient, la stabilité, la sécurité et le développement dans la région” et dans tout le continent africain, a affirmé M. Hood lors d’une conférence de presse tenue à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

Il a, à ce propos, relevé que les deux pays partagent les mêmes “perspectives” au sujet des questions de “tension” sur le plan régional, notant, toutefois, que l’accent doit être mis sur deux priorités: la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus et la relance économique, d’où la nécessité de réduire la tension “là où elle existe”.

Dans ce sens, le diplomate américain a mis en avant le soutien continu du Maroc aux efforts des Nations-Unies au sujet de la question libyenne et de la préparation d’élections réussies en Libye.

Il s’agit-là d’une “étape essentielle vers une Libye stable, unifiée et démocratique”, a-t-il fait remarquer.

M. Hood s’est, par ailleurs, félicité du lancement des premiers vols commerciaux directs assurant la liaison Tel-Aviv- Marrakech.

“Les États-Unis saluent les efforts du Maroc visant à améliorer ses relations avec Israël”, a-t-il indiqué, estimant que ces relations auront des “avantages à long terme” sur les deux pays.

S’agissant de la coopération maroco-américaine en Afrique, M. Hood a noté que l’Accord de libre-échange liant les deux pays peut, à juste titre, contribuer au raffermissement de la dynamique de cette coopération.

“Nous et nos compagnies considérons le Maroc comme une porte d’entrée vers le continent africain”, a-t-il souligné.