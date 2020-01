Le Maroc réitère son soutien à une solution qui respecte les aspirations du peuple vénézuélien

vendredi, 24 janvier, 2020 à 19:50

Rabat-Le Maroc a, dès les premiers jours, exprimé sa position en faveur d’une solution qui respecte les aspirations du peuple vénézuélien, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le Maroc a soutenu les élections du président du Parlement vénézuélien qui ont amené Juan Guaidó une première fois puis une seconde fois, en dépit de toutes les manœuvres qui ont été lancées pour empêcher cette élection, a indiqué M. Bourita lors d’un point de presse au terme de ses entretiens avec le ministre canadien des Affaires étrangères François-Philippe Champagne, rappelant que le Royaume dénonce toutes les actions qui ont été menées pour empêcher le déroulement normal de ces élections.

Le Royaume félicite ainsi M. Guaidó pour sa réélection et continue à œuvrer pour une solution pacifique qui respecte les aspirations légitimes du peuple vénézuélien et les choix de ses représentants d’élire M. Guaidó pour lui conférer, conformément à la constitution, le rôle de président par intérim, a assuré le ministre, notant que le Maroc est en contact régulier avec M. Guaidó et son équipe.

M. Bourita a annoncé, dans ce sens, qu’il aura ce weekend un contact avec M. Guaidó pour lui réitérer cette position.

“Nous avons des liens très forts avec le groupe de Lima où le Canada joue un rôle important”, a-t-il fait savoir, rappelant que le Royaume a participé aux côtés du groupe de Lima à la conférence qui s’est tenue l’été dernier sur la crise vénézuélienne.

Le Maroc continuera son action aux côtés de ce groupe et de la communauté internationale pour trouver une solution à cette crise, a poursuivi M. Bourita, notant que les deux pays ont des positions convergentes sur cette question.

“Le mécanisme de concertation politique qui sera mis en place avec le Canada permettra d’échanger de façon régulière nos évaluations, de créer une complémentarité entre les actions de nos deux pays, de coordonner davantage et de lancer des initiatives conjointes sur un dossier où les deux pays partagent les mêmes valeurs”, a-t-il assuré.

De son côté, le chef de la diplomatie canadienne a noté que son pays, qui a soutenu depuis le début M. Guaidó, joue avec le Pérou un rôle clé au sein du groupe de Lima pour trouver une solution à cet enjeu.

Le responsable canadien a qualifié de “préoccupantes” les dernières manœuvres du régime Maduro qui voulait empêcher certains députés de voter.

“En tant que démocratie libérale, le Canada croit fortement aux valeurs démocratiques, au respect de la constitution et à la volonté du peuple vénézuélien”, a soutenu M. Champagne, notant que son pays continuera à travailler avec M. Guaidó, ainsi qu’avec des partenaires comme le Maroc pour amener la stabilité et la sécurité à cette région clé de l’hémisphère sud-américain.