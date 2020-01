Le Maroc résolu à insuffler une nouvelle dynamique dans ses relations avec la RCA et Sao Tomé-et-Principe

jeudi, 23 janvier, 2020 à 20:39

Laâyoune-Le Maroc est résolu à insuffler une nouvelle dynamique dans ses relations avec la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et la République centrafricaine (RCA), “deux pays frères et amis du Royaume”, a souligné jeudi à Laâyoune le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Les liens avec Sao Tomé-et-Principe, qui englobent plusieurs domaines tels que le dialogue politique, la coopération économique et la formation, seront renforcées davantage dans l’avenir, a indiqué M. Bourita lors d’un point de presse avec son homologue santoméenne, Elsa Teixeira de Barros Pinto.

Il a ajouté que l’ouverture d’un consulat général de Sao Tomé-et-Principe à Laâyoune s’inscrit dans le cadre du “grand développement” qu’ont connu les relations entre les deux pays au cours des dernières années.

Il s’agit, a fait remarquer le ministre, d’un geste diplomatique d’une grande symbolique qui confirme le soutien continu de ce pays africain à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc.

Au cours des entretiens avec Mme de Barros Pinto, il a été convenu de signer, le mois prochain à Addis-Abeba, une feuille de route pour la coopération entre les deux pays, a fait savoir M. Bourita.

Sur le même registre, il a noté que le Maroc a accordé 30 bourses de formation aux étudiants santoméens à Laâyoune dans différents domaines, sachant que 210 étudiants de ce pays africain poursuivent déjà leurs études dans les villes de Rabat, Fès et Casablanca.

Lors d’un point de presse conjoint avec son homologue centrafricaine, Sylvie Baïpo-Temon, M. Bourita a réitéré l’engagement du Maroc en matière d’accompagnement multiforme en faveur de la RCA, l’un des pays qui ont toujours soutenu le Maroc et sa souveraineté sur son Sahara.

“Entre les deux pays, il y a une solidarité par les actes”, a fait observer le ministre, qui a rappelé l’appui apporté par le Royaume à la RCA en vue de renforcer le processus de stabilisation et de développement.

Il a également mis en avant l’importance de coordonner les positions et d’identifier les actions de coopération entre les deux États “frères et alliés”.

M. Bourita avait présidé, dans la matinée avec ses homologues de Sao Tomé-et-Principe et de la République centrafricaine, la cérémonie d’ouverture des consulats généraux de ces deux pays à Laâyoune.