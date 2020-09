Maroc-Russie : Entretien téléphonique entre M. Bourita et M. Lavrov

vendredi, 11 septembre, 2020 à 19:26

L’approche marocaine a réussi à “unir” les parties libyennes, a écrit, vendredi, le site d’information chilien “ElPeriodista.cl”, se félicitant que les délégations du Haut Conseil d’État libyen et du Parlement de Tobrouk ont annoncé, la veille à Bouznika, qu’elles sont parvenues à un accord global sur les critères et mécanismes transparents et objectifs pour occuper les postes de souveraineté, contestés par les parties depuis des années.