Le Maroc et la Serbie s’engagent à hisser leurs relations au niveau d’un partenariat stratégique

mercredi, 5 mai, 2021 à 21:24

Rabat- Le Royaume du Maroc et la République de la Serbie se sont engagés, mercredi à Rabat, à renforcer davantage leur excellents liens à tous les niveaux et de les hisser au niveau d’un partenariat stratégique, et ce, dans un esprit d’amitié, de confiance et de respect mutuel.

C’est dans ce cadre que les deux pays ont signé, lors d’une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue serbe, Nicola Selakovic, trois accords de partenariat dans divers domaines, qui permettront l’échange de savoir-faire, d’expériences et le renforcement des relations bilatérales.

Signés par M. Bourita et son homologue serbe, ces accords s’inscrivent dans le cadre de la dynamique positive de coopération engrangée au cours des dernières années entre le Maroc et la Serbie sur les plans politique, économique et culturel, indique le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger dans un communiqué.

Il s’agit d’un mémorandum d’entente sur les consultations politiques, d’un programme de coopération dans les domaines de la culture, l’enseignement supérieur, la recherche scientifique, la communication, les médias ainsi que la jeunesse et les sports (2021-2024), outre un accord de coopération dans le domaine de la défense.

A cette occasion, les deux ministres se sont félicités de la dynamique vertueuse qui caractérise les relations bilatérales ainsi que de l’excellente coordination au sein des organisations internationales, précise la même source.

Pour sa part, le ministre serbe, en visite de travail au Maroc dans le cadre de la célébration du 64ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, a tenu à saluer la place prioritaire qu’occupe le Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, en tant que pôle de stabilité et relais de croissance dans la région.

Les deux responsables ont également mis en exergue l’évolution significative des échanges commerciaux Maroc-Serbie et ce en dépit du contexte de la pandémie.

Ils ont ainsi annoncé la tenue de la 3ème session de la Commission mixte de coopération commerciale, économique et scientifique à Belgrade les 23 et 24 juin 2021, si la situation pandémique le permet.

Une réunion préparatoire à ladite session, rappelle le communiqué, a eu lieu entre les deux co-présidents désignés, à savoir la ministre du Tourisme de l’Artisanat et du Transport Aérien et de l’Économie Sociale, Mme Nadia Fettah Alaoui et la ministre serbe du commerce, du Tourisme et des Télécommunications, Mme Tatjana Matic, le 21 mars 2021 par vidéoconférence.