Le Maroc s’est engagé très tôt dans la promotion de la condition féminine (Mme Hayar)

mardi, 17 janvier, 2023 à 19:53

Rabat – Le Maroc s’est engagé très tôt et de manière efficace dans les efforts visant à promouvoir les droits et de la condition des femmes, a indiqué mardi à Rabat la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar.

Intervenant à l’ouverture de deux ateliers sur “le rôle des femmes au service de la promotion de l’égalité des genres” et “le développement de produits et l’amélioration de la compétitivité des porteuses de petits projets”, Mme Hayar a souligné que les actions du ministère dans ce sens s’inscrivent dans le droit fil de la dynamique enclenchée après le discours royal du 30 juillet 2022 qui insiste sur l’autonomisation et l’accès des femmes à tous les domaines du développement.

Le ministère a œuvré pour l’élaboration de programmes et plans en vue de l’amélioration de la condition féminine pour un développement social inclusif et durable, a-t-elle relevé, rappelant que le Maroc a soumis, en juin 2022, son rapport national rassemblant les cinquième et sixième rapports périodiques du Royaume relatifs à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et a lancé son premier plan d’action national sur “les femmes, la paix et la sécurité (2022-2024)” en application de la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU en la matière.

Néanmoins, certaines contraintes empêchent l’intégration effective des femmes, a-t-elle fait observer, notant que l’égalité des sexes, consacrée dans la Constitution du Royaume, doit être activée dans tous les domaines, tant la pleine autonomisation des femmes demeure la clé de voûte dans tout processus de développement.

Pour sa part, la coordinatrice générale de la Déclaration de Marrakech pour la lutte contre les violences faites aux femmes, Amina Oufroukhi, a estimé que les débats sur la question de l’autonomisation des femmes permettra d’ouvrir de nouveaux horizons pour un échange riche des idées et des ateliers de coopération à même de valoriser la condition féminine.

Et de rappeler que la Déclaration de Marrakech a adopté trois approches pour autonomiser les femmes, à savoir l’autonomisation sociale, l’autonomisation cognitive et l’autonomisation économique, soulignant que cette déclaration a mobilisé les parties prenantes que sont les départements gouvernementaux, les institutions nationales et les signataires de la déclaration qui se sont tous engagés à œuvrer de manière participative dans ce domaine.

Ces deux ateliers, initiés par l’Organisation de la femme arabe et le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, ont pour objectifs de renforcer les capacités des femmes participant à la chose publique aux niveaux national et local pour favoriser leur intégration dans la politique et la vie économique et leur accès aux postes de responsabilité.

Au programme de ces ateliers, organisés sur trois jours en présentiel et à distance dans le cadre d’une coopération entre le ministère et l’Organisation des femmes arabes, figurent des sessions portant sur “les facteurs de succès des petites et micro entreprises féminines: expériences arabes” et “la compétitivité et l’amélioration de la qualité des produits” et “le commerce électronique au service des petits projets” et “les expériences arabes en matière de développement des industries et leurs perspectives d’avenir”.

A cette occasion, l’OFA a annoncé la remise de l’Écu de l’organisation à Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem en reconnaissance de son action en faveur de la promotion de la condition de la femme marocaine, laquelle distinction a été reçue par Mme Hayar.

Cette rencontre a connu la participation de femmes ministres, parlementaires et dirigeantes issues de plusieurs pays arabes, ainsi que des universitaires et experts dans le domaine du genre social et de l’autonomisation économique des femmes.