Maroc-Sierra Léone: Pour renforcer la coopération en matière de formation professionnelle

lundi, 19 août, 2019 à 20:49

Rabat – Le secrétaire d’Etat chargé de la Formation professionnelle, Mohamed Rherras, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République de Sierra Leone, Nabeela Tunis, des moyens de renforcer la coopération dans le domaine de l’éducation, de la formation professionnelle et l’enseignement supérieur.

Cette rencontre a été l’occasion de traiter des moyens de raffermir les relations entre les deux pays dans divers domaines relatifs au secteur de l’éducation, a indiqué Mme Tunis dans une déclaration à la presse à l’issue de ces entretiens, soulignant que la Sierra Leone accorde une grande importance au développement du capital humain, notamment dans le secteur de l’éducation.

Mme Tunis a, par ailleurs, salué les réalisations du Maroc en matière d’éducation, notamment après l’adoption de la feuille de route relative au développement de la formation professionnelle, notant que son pays, qui est sur le point de lancer un plan similaire, entend tirer profit de l’expérience marocaine en la matière.

Lors de cette entrevue, il a été convenu d’organiser une mission au Maroc pour une délégation d’experts sierra-léonais pour échanger sur les moyens de renforcer la coopération sud-sud dans le domaine de l’éducation, qui est la voie du développement économique et de la croissance dans les pays du sud, a-t-elle relevé.

La coopération économique et politique entre le Maroc et la Sierra Leone a pris un nouveau départ, a estimé la diplomate, se disant optimiste quant à l’avenir des relations bilatérales.

Pour sa part, M. Rherras a indiqué que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes orientations royales visant à s’ouvrir sur l’Afrique et à partager l’expertise du Maroc avec les autres pays du continent suivant une approche gagnant-gagnant.

Le Maroc a fait de grand pas dans le domaine de l’éducation et de la formation, a fait observé M. Rherras, relevant que le Royaume est disposé à partager son expertise avec la Sierra Leone.

Il a, en outre, indiqué que le Maroc offre annuellement 25 bourses d’études aux étudiants sierra-léonais, soulignant que le Maroc veut élargir les perspectives de coopération avec ce pays.

Selon un communiqué du secrétariat d’Etat chargé de la formation professionnelle, M. Rherras a insisté lors de ces entretiens sur la volonté du Royaume de renforcer les liens fraternels de coopération avec la République de Sierra Leone et l’engagement continu du ministère pour le développement de la coopération dans ce domaine.

Mme Tunis a pour sa part loué le niveau des relations particulières qui lient les deux pays, mettant en exergue l’importance du système de l’éducation, de la formation professionnelle et l’enseignement supérieur marocain et le souhait de faire bénéficier son pays de l’expérience marocaine dans ces domaines.

A cet égard, M. Rherras a exprimé, selon la même source, la disposition du ministère dans une première étape à organiser une mission au Maroc pour une délégation d’experts sierra-léonais pour visiter le dispositif marocain.

Il a également précisé que le Maroc est d’ores et déjà prêt pour accueillir des stagiaires sierra-léonais dans les établissements de formation professionnelle, la formation des formateurs et l’élaboration des programmes.

A la fin de la réunion, il a été décidé de programmer, à partir du mois de novembre prochain, une visite d’un groupe d’experts marocain en Sierra Leone pour rencontrer leurs homologues sierra-léonais en vue d’arrêter d’un commun accord un plan d’action détaillé pour le développement du système de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur dans ce pays africain frère, conclut le communiqué.