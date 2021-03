Maroc-Suriname: Développer la coopération touristique

vendredi, 12 mars, 2021 à 10:49

Rabat – Le développement des relations de coopération en matière de tourisme entre le Maroc et le Suriname a été au centre d’une séance de travail tenue, jeudi à Rabat, entre la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui et Albert Ramdin, ministre des Affaires étrangères, du commerce international et de la coopération internationale du Suriname.

Les deux parties, après avoir mis en exergue l’excellence des relations de coopération bilatérale entre le Maroc et le Suriname, ont réitéré leur volonté de dynamiser davantage cette coopération, notamment dans les domaines, du tourisme, de l’aviation civile et de l’artisanat, indique le ministère dans un communiqué.

Cette rencontre a été également une occasion pour identifier certains axes de coopération à développer pour donner une impulsion aux relations entre les deux pays, dont le renforcement des connexions aériennes en vue de développer les flux touristiques et la signature d’un accord de coopération dans le domaine du tourisme, en vue d’échanger les expériences, notamment dans les domaines du produit touristique, du tourisme d’affaires et du tourisme culturel.

Il s’agit aussi du renforcement de la coopération dans le domaine de l’artisanat et de l’économie sociale pour développer le partenariat et encourager le partage d’expérience entre les experts des deux pays en la matière, de l’organisation de réunions virtuelles d’affaires entre les deux parties (investisseurs potentiels, fédérations et associations professionnelles du tourisme) et d’exploration des opportunités d’investissement, outre le partage de l’expérience marocaine en matière d’organisation d’événements d’envergure mondiale et continentale à caractère touristique, notamment la tenue de l’assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), prévue au courant de cette année à Marrakech.

Aussi, lors de cette rencontre, M. Ramdin a invité la ministre à effectuer une visite de travail à la République du Suriname, conclut le communiqué.