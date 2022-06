Maroc-Togo: La 1ère session de la Commission mixte de coopération se tiendra à Rabat “dans les meilleurs délais possibles” (Communiqué conjoint)

mardi, 7 juin, 2022 à 16:54

Rabat- La 1ère session de la Commission mixte de coopération maroco-togolaise se tiendra à Rabat “dans les meilleurs délais possibles”.

L’annonce a été faite dans un communiqué conjoint publié à l’issue d’une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et le ministre togolais des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Togolais de l’Extérieur, Robert Dussey, en marge de la participation du chef de la diplomatie togolaise à la première Réunion Ministérielle des Etats Africains Atlantiques.

Les deux parties ont convenu de tenir à Rabat, “dans les meilleurs délais possibles”, la première session de la Commission mixte de coopération maroco-togolaise, à une date qui sera arrêtée d’un commun accord par voie diplomatique, souligne le communiqué conjoint.