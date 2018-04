Maroc-UE : Lancement vendredi à Rabat des négociations pour le renouvellement de l’accord de pêche (Akhannouch)

jeudi, 19 avril, 2018 à 10:48

Rabat – Le Maroc et l’Union européenne (UE) entament, vendredi à Rabat, les négociations en vue du renouvellement du protocole de partenariat dans le domaine de la pêche, a annoncé le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch.

Cette annonce a été faite lors d’une rencontre tenue jeudi à Rabat entre le Maroc et l’UE et qui s’est déroulée notamment en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération Nasser Bourita, de la Secrétaire d’Etat chargée de la Pêche maritime, Mbarka Bouaida et de l’ambassadeur, Chef de la délégation de l’UE au Maroc, Claudia Wiedey.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette réunion, M. Akhannouch a émis le voeu de voir les négociations entre le Maroc et l’UE aboutir le plus rapidement possible sur un nouveau protocole de partenariat dans le domaine de la pêche, relevant que les deux parties s’appuieront lors des négociations sur une expérience réussie de 30 années de coopération dans ce domaine stratégique.