Maroc-Yémen: Signature de deux programmes d’exécution dans les domaines de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

mardi, 2 avril, 2019 à 15:08

Rabat – Le Maroc et le Yémen ont signé, lundi à Rabat, deux programmes d’exécution dans les domaines de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour les années 2019, 2020 et 2021.