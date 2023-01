Maroc/Djibouti : le Conseil de gouvernement examine un accord de coopération de navigation commerciale

jeudi, 26 janvier, 2023 à 21:23

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a examiné l’accord de coopération dans le domaine de la navigation commerciale, signé le 14 novembre 2022 entre le Royaume et la République de Djibouti, ainsi que le projet de loi N°64.22 portant approbation dudit accord.

Les deux textes ont été présentés par le ministre du Transport et de la logistique, Mohammed Abdeljalil, au nom du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Cet accord vise à promouvoir les relations bilatérales cordiales et à renforcer la coopération, conformément aux principes d’égalité et de bénéfice mutuel dans le domaine de la navigation commerciale, a indiqué le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

Il porte sur l’organisation et le développement du transport maritime entre les deux pays et l’échange d’informations nécessaires pour accélérer et faciliter les échanges commerciaux par voie maritime et via les ports, tout en assurant une meilleure coordination du trafic maritime et du transport maritime.

L’accord prévoit aussi la coopération entre les deux pays pour faire face aux obstacles entravant le développement du transport maritime, outre le renforcement de la coopération dans les domaines de la formation maritime, de la sûreté et de la sécurité maritimes, de la lutte contre pollution marine et de la gestion portuaire.