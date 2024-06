Maroc/Djibouti : Examen des moyens de renforcer la coopération juridique

mardi, 11 juin, 2024 à 20:07

Rabat – Le Secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hajoui s’est entretenu, mardi à Rabat, avec son homologue djiboutien, Almis Mohamed Abdillahi, des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine juridique.

M. Abdillahi, président de la Commission nationale des marchés publics, effectue, à la tête d’une délégation djiboutienne, une visite au Maroc visant à renforcer la coopération bilatérale et à partager les expériences et bonnes pratiques dans le domaine juridique, notamment en matière de digitalisation du processus d’élaboration des textes de loi.

S’exprimant à cette occasion, M. Hajoui a rappelé les relations d’amitié historiques entre Rabat et Djibouti, notant que cette visite vise essentiellement à s’inspirer de l’expérience marocaine en matière d’élaboration de textes de loi, notamment le Bulletin Officiel et les textes relatifs aux marchés publics.

Le directeur général de la législation et des études juridiques au Secrétariat général du gouvernement, Bensalem Belkourati, a, de son côté, fait savoir que cette visite s’inscrit dans le cadre de la politique d’ouverture du Secrétariat sur ses homologues, notamment en Afrique, et témoigne des relations solides entre le Royaume du Maroc et la République de Djibouti.

Cette réunion a porté sur le processus d’élaboration des textes législatifs et réglementaires, la dématérialisation desdits textes et la numérisation du Bulletin Officiel, a-t-il précisé dans une déclaration à la presse.

Pour sa part, M. Abdillahi a affirmé que cette visite a été l’occasion de discuter des modalités de coopération entre les deux pays en matière de numérisation du Bulletin Officiel tout en tirant profit de l’expérience marocaine en la matière, ainsi que de la collaboration dans le domaine de la digitalisation des marchés publics.

La délégation djiboutienne a fait part, à cette occasion, de sa volonté de développer la coopération dans le domaine de la digitalisation et de la modernisation des méthodes et processus liés à la production juridique.